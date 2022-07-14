Boris Johnson’ın koltuğu için yarış sürüyor: Adaylar belli oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekilleri, Başbakan ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci turda oy kullanacak. İlk turda elenen Zahawi ve Hunt'ın ardından bugün Türkiye saatiyle 15.30'da yapılacak oylamada 6 aday yarışıyor.

İKİ ADAY KALANA KADAR DEVAM EDECEK

İlk tur oylamasının sonuçlarına göre Rishi Sunak, 88 oy alarak ilk sırada yer alırken, 67 oyla Penny Mordaunt ikinci, 50 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss ise üçüncü sırada yer aldı. Bugün yapılacak oylamada en düşük oyla elenecek adayın ardından 18-21 Temmuz tarihlerinde son iki aday kalana kadar oylamalar devam edecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday, 5 Eylül'e kadar Başbakanlık yarışı için miting yapacak.