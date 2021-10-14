Boris Johnson’la görüşen Japonya Başbakanı’ndan iş birliği mesajı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Göreve başlamasından bu yana İngiliz mevkidaşı ile ilk diplomatik teması olan görüşmede Kishida'nın, iki ülkeyi "küresel stratejik ortaklar" olarak nitelendirerek ikili ilişkileri daha da geliştirme isteğini dile getirdiği öğrenildi. Kishida'yı yeni görevinden dolayı kutlayan Johnson'ın ise ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMİ

Güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin son yıllarda daha da derinleştiği konusunda fikir birliğine varan ikilinin, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in geçtiğimiz ay Tokyo yakınlarındaki bir ABD deniz üssüne demirlemesi ile söz konusu iş birliğin yeni bir boyuta taşındığını kaydetti. Kishida ve Johnson'un özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.