Boris Pistorius: Alman ordusunu güçlendirmek istiyorum

Boris Pistorius, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un kendisine Savunma Bakanlığı görevini üstelenip üstlenmeyeceğini sorduğunda bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Bu dönemde bu görevin önemini bildiğini ifade eden Pistorius, Scholz'a kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür etti.

Pistorius, savunma bakanı olarak gelecekte kendisini büyük görevlerin beklediğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Alman ordusunu güçlendirmek istiyorum." dedi.