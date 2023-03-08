Boşandığı eşine ev işleri için 204 bin euro ödeyecek

İspanyol mahkemesi, bir işadamının boşandığı eşine, evdeki emeği için evliliklerinin sürdüğü 25 yıl boyunca asgari ücret üzerinden tazminat ödemesine karar verdi. Ivana Moral'in kocası, rekor boşanma anlaşmasına göre 204 bin 624 euro ödeyecek. Ivana'nın kocası ayrıca ayda 500 euro emekli maaşı ve 20 ile 14 yaşlarında olan iki kızına da 400 ve 600 sterlin ödemek zorunda. Ivana Moral, kocasının kendisinin ev dışında çalışmasını istemediğini dile getirerek, "Kendimi sadece ev işlerine, kocama ve eve bakmaya adadım. Ev işlerini yapmak gibi özel bir rol üstlenmeme neden oldu" dedi.