Bosna Hersek, Rusya, Çin ve Sırbistan’a diplomatik nota verdi

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Rusya, Çin ve Sırbistan'a verilen diplomatik notada, bu kutlamalara resmi katılımın, Bosna Hersek'in içişlerine ağır müdahale anlamına geldiğinin vurgulandığını söyledi.

Notada Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin resmi gazetede yayımlanan ilgili kararına yer verildi ve bu tür eylemlerin, Bosna Hersek ile ikili ilişkileri bozabileceği belirtildi.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde dün anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" günü kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic ile Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic'in yanı sıra Rusya ve Çin'in Saraybosna büyükelçileri katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.