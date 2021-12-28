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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Bosna Hersek’te Ankara’ya güven tam

Bosna Hersek’te Ankara’ya güven tam
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'te temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Akar'ın ziyaretinde Türkiye'nin Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu ve ülkedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin bölgedeki ekonomik kalkınma ve istikrara katkıda bulunduğunu ifade etti. Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı sayesinde Türkiye'nin, Bosna Hersek'te herkesin güvenini kazandığını söyledi.

BAKAN AKAR'A ZENİCA'DAN FAHRİ VATANDAŞLIK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 25 sene önce görev yaptığı Zenica'yı ziyareti sırasında "fahri vatandaşlık belgesi" verildi. Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica'ya gitti. Burada EUFOR Görev Gücü TSK İrtibat ve İzleme Timi Evi'ni ziyaret eden Akar, faaliyetlere
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Bosna Hersek’te Ankara’ya güven tam
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