Bosna Hersek’te hükümeti kurma görevi Borjana Kristo’ya verildi

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, başkent Saraybosna'da konsey oturumunda bir araya geldi.

Oturumda, hükümet kurma görevi oy çoğunluğuyla, Hırvat Demokratik Birliğinin (HDZ) adayı Kristo'ya verildi.

Kristo'nun hükümet kurma görevine, Becirovic ve Cvijanovic'ten onay gelirken, Komsic karara karşı yönde oy kullandı.

Becirovic, oturum sonrası yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'te sık sık olumsuz haberler çıkıyor ve olumsuz olaylara tanık oluyoruz. Bu tür haberler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığından geliyordu ancak şimdi, insanlara pozitif haberlerin yaşanacağı dönemin geldiği mesajını yollamak istiyorum." dedi.

Kristo'ya hükümet kurma görevinin verilmesine değinen Becivoric, Kristo'nun görevinin onay sürecinin Bosna Hersek Temsilciler Meclisindeki oylamadan sonra netlik kazanacağını kaydetti.

BOSNA HERSEK SEÇİMLERİ

Ülkede 2 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği için HDZ'nin adayı olan Kristo yüzde 45,79 oy alarak, seçimi yüzde 54,21 oy alarak kazanan rakibi Zeljko Komsic'e karşı kaybetmişti.

Seçimlerde Konseyin Boşnak üyeliğine Becirovic, Sırp üyeliğine ise Cvijanovic seçilmişti.

Bosna Hersek'te, 1990'lardaki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın getirdiği "siyasi karmaşa" sebebiyle, hemen her genel seçim sonrası hükümet kurma sürecinde gecikmeler yaşanıyor.

Ülkede, 2010'da yapılan seçimlerde hükümet 16 ayın ardından kurulurken, bu süreç 2014'te 5,5 ay, 2018'deki seçimlerde ise 14 ay sürmüştü.