Bosna’daki gösteriler 3. gününde

BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in seçim yasasını "dayatma" iddialarına ilişkin protestolar devam etti. Schmidt'in 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesi Bosna Hersek'te gerçekleşemeyen seçim yasası reformunu kendi üzerine aldığı ve sahip olduğu "Bonn yetkileri" sayesinde de söz konusu yasayı "dayatacağı" iddiaları üzerine vatandaşlar 3 gündür Yüksek Temsilcilik Ofisi önünde toplanıyor. Öte yandan Hırvatistan, Bosna Hersek ile arasında tartışma yaratan Peljesac Köprüsü'nü resmi törenle açtı.