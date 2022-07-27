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Giriş Tarihi: 28.7.2022

Bosna’daki gösteriler 3. gününde

Bosna’daki gösteriler 3. gününde
BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in seçim yasasını "dayatma" iddialarına ilişkin protestolar devam etti. Schmidt'in 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesi Bosna Hersek'te gerçekleşemeyen seçim yasası reformunu kendi üzerine aldığı ve sahip olduğu "Bonn yetkileri" sayesinde de söz konusu yasayı "dayatacağı" iddiaları üzerine vatandaşlar 3 gündür Yüksek Temsilcilik Ofisi önünde toplanıyor. Öte yandan Hırvatistan, Bosna Hersek ile arasında tartışma yaratan Peljesac Köprüsü'nü resmi törenle açtı.
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Bosna’daki gösteriler 3. gününde
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