Boşnak liderden Erdoğan’a övgü: Dengeleyici bir etkiye sahip

BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül'de Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretin önemine dikkat çekti. "Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde" diyen Caferoviç, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın ziyaretinin bölge istikrarı için de önemli olduğunu ifade eden Boşnak lider Caferoviç "Türkiye uluslararası barışın sağlanmasındaki önemli rolünü, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının sağlanmasında ve diğer müzakerelerde gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin, Bosna Hersek ile bölgedeki barış ve istikrarın korunmasındaki rolü büyük" şeklinde konuştu.