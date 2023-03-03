Bosnalı arama kurtarma ekibinden Hinovic: "Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik"

Bosna Hersek'ten deprem bölgesine giden 234 kişilik arama kurtarma ekibinde yer alan Hinovic, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Zenica Arama Kurtarma Birliği'nde 2018'den bu yana görev yapan Hinovic, insanlara yardım etme iç güdüsüyle bu işe başladığını belirterek, "Birçok insanın başkalarına nasıl yardım ettiğine şahit oldum. Ben hiçbir şey yapamamıştım çünkü o zamanlar bilgim ve tecrübem yoktu." dedi.

Hinovic, Zenica'daki arama kurtarma birliğine başvurusunun ardından oldukça yoğun ve zor bir eğitimden geçtiğini ifade ederek, arama kurtarma ekibinin parçası olabilmek için eğitim, antrenman ve bilginin gerekli olduğunu söyledi.

Kaybolan dağcıları, ormancıları bulmak ve zor durumdaki insanlara yardım etmenin görevleri arasında olduğunu dile getiren Hinovic, "Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından hiç düşünmeden oraya gitmek istedim. Hemen gönüllü olarak ismimi yazdırdım. Yardım bekleyen insanların yanında olmaya hazırdım." diye konuştu.

"YAŞANAN FELAKETİ HİÇBİRİMİZ HAYAL EDEMEZDİK"

Deprem bölgesine ulaştıklarında gece gündüz enkaz bölgesinde çalıştıklarını anlatan Hinovic, "Türkiye'de 11-12 gün kaldım. Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik. Canlı gözle görmek çok farklıydı. Orada yaşananları hiçbir görüntü veya fotoğraf tam olarak anlatamaz." ifadelerini kullandı.

Hinovic, "Gördüğüm birçok şey hafızama kazındı ancak bazıları hiç silinmeyecek. Enkazın çevresinde sevdiklerini bekleyen, onlar hakkında bilgi almak isteyen insanları görmek yıkılan bir binadan daha ağırdı. Binalar tekrar yapılır ancak insan hayatı, çok zor." dedi.

Türkiye'de bulunduğu süre zarfında birçok insanın gelip kendilerine teşekkür ettiğini aktaran Hinovic, "AFAD'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda hareket ettik. Arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla yüzde 100 sonuçlara ulaştık." diye konuştu.

Hinovic, hayatında benzer bir durum yaşamadığına dikkati çekerek, "Aslında bizden kimse o denli büyük bir felaketle karşılaşmadı. Elimden geleni yaptım ve bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yaşananlar karşısında derin bir üzüntü duyduğunu belirten Hinovic, "Enkazdaki çalışmalarda gece gündüz oradaydım. İş saatim bitse bile ayrılamıyordum. Yardım etme hissi ağır basıyordu. Hepimizden bir şeyler deprem bölgesinde kaldı." değerlendirmesinde bulundu.