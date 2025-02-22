Böyle barbarlık görülmedi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki barbar çocuk soykırımının bilançosu açıklandı. Gazze Hükümeti Basın Ofisi, İsrail'in soykırımında 214 bebeğin dünyaya gelir gelmez öldürüldüğünü, bir yaşın altındaki 808 bebeğin saldırılarda katledildiğini duyurdu.

18 bin çocuk katledildi: 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 17 bin 881 çocuk yaşamını yitirdi.

50 bin yaralı: BM yetkilileri saldırılarda 50 bin çocuğun da yaralandığını açıkladı.

5 bin engelli: Gazze Hükümeti yaptığı açıklamada, yüzde 18'i çocuk olmak üzere 4 bin 500 kişinin ampütasyon (uzuv kesilmesi) geçirdiğini bildirdi.

3 bin 500 çocuk açlık riski altında: Ofis'ten yapılan bir diğer açıklamada 3 bin 500 çocuğun şiddetli yetersiz beslenme ve gıda kıtlığı nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

38 bin 495 Filistinli çocuk yetim kaldı: Gazze Hükümeti Basın Ofisi verilerine göre, 38 bin 495 Filistinli çocuk, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle yetim kaldı.

1 milyon çocuk psikolojik desteğe muhtaç: BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

SIRTLARINDAN VURARAK KATLETTİLER

İşgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinli çocuk İsrail güçleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı ve Wafa haber ajansı, 12 yaşındaki Ayman Nasır el-Haymuni'nin El Halil'de öldürüldüğünü, 13 yaşındaki Rimas el-Amuri'nin ise Cenin kentinde vurulduğunu aktardı. Filistin Çocukları Savunma Örgütü (DCIP), DCIP'den Ayed Abu Ektaiş, "Hem Ayman hem de Rimas, zırhlı araçların içinde güvenli bir şekilde konumlanan İsrail askerleri tarafından aniden ve uyarı yapılmadan arkadan ölümcül güçle hedef alındı" dedi.