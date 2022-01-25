Boynundaki izi arı sokması zannediyordu! Gerçeği 9 yıl sonra öğrendi...

Ülkenin Beerşeba kentinde yaşayan 26 yaşındaki Dor Mizan'ın boynundan bir mermi çıkarıldı. Merminin 9 yıl boyunca boynunda olduğunu duyan genç neye uğradığını şaşırdı.
NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI
Mizan'ın arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra sahanın ışıklarını kapatmaya gittiğinde boynunda keskin bir acı hissettiği öğrenildi. O zamanlarda 13 yaşında olan Mizan, arkadaşlarının kendisine bir şey fırlattığını ya da arı soktuğunu düşündü.
DOKTOR DA FARK ETMEMİŞ
Arkadaşları küçük çocuğun boynunda kan görmüş, ancak o sırada anne ve babası yurt dışında olduğu için çocuğu hastaneye götürmek kimsenin aklına gelmemiş. Bir süre sonra ise hastaneye gittiğinde Mizan'la ilgilenen doktor yarayı temizleyip deliği kapatmış ve eve gitmesini söylemiş. Bu süre boyunca genç adam, boynundaki şişliğin hep arı sokmasından kalan bir hatıra olduğunu düşünmüş.
"BİR MUCİZE"
Ancak bir süre önce havuzda yüzen genç adam ellerinde rahatsız edici bir his duyunca, doktora gitmiş. Ellerindeki his nedeniyle çekilen röntgende boynundaki mermi bulunmuş. Doktorlar Mizan'ın bu kadar zaman boyunca mermiden enfekte olmamasının bir mucize olduğunu dile getirdi.