Boynundaki izi arı sokması zannediyordu! Gerçeği 9 yıl sonra öğrendi...

DOKTOR DA FARK ETMEMİŞ

Arkadaşları küçük çocuğun boynunda kan görmüş, ancak o sırada anne ve babası yurt dışında olduğu için çocuğu hastaneye götürmek kimsenin aklına gelmemiş. Bir süre sonra ise hastaneye gittiğinde Mizan'la ilgilenen doktor yarayı temizleyip deliği kapatmış ve eve gitmesini söylemiş. Bu süre boyunca genç adam, boynundaki şişliğin hep arı sokmasından kalan bir hatıra olduğunu düşünmüş.

"BİR MUCİZE"

Ancak bir süre önce havuzda yüzen genç adam ellerinde rahatsız edici bir his duyunca, doktora gitmiş. Ellerindeki his nedeniyle çekilen röntgende boynundaki mermi bulunmuş. Doktorlar Mizan'ın bu kadar zaman boyunca mermiden enfekte olmamasının bir mucize olduğunu dile getirdi.