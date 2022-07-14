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Giriş Tarihi: 14.7.2022 09:43 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:02

Bozcaada Avrupa’nın en 'büyülü' adalarından oldu! The Guardian böyle duyurdu…

DHA
Bozcaada Avrupa’nın en ’büyülü’ adalarından oldu! The Guardian böyle duyurdu…

Ege Denizi’ndeki tatil cenneti olarak bilinen ve son yılların en gözde turizm rotalarından biri olan Bozcaada, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından gündeme taşındı. Gazetenin yaptığı seyahat rotalarında Avrupa'nın en büyülü 10 adasında bahsedilirken Bozcaada, ikinci sırada yer aldı. The Guardian ikinci sırada yer alan Bozcaada için “bozulmamış, huzurlu, tenha sahilleri ile öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sık sık dış basında dünyanın en iyi adaları arasında ilk sıralarda gösterilen Bozcaada, bu kez İngiliz gazetesi The Guardian'da, 'Avrupa'nın en büyülü 10 adası' arasında ikinci sırada yer aldı.

Tavsiye edilen 10 adanın tenha sahillerine, huzurlu ve bozulmamış yapısına dikkat çekildi. Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğu aktarılan Bozcaada'nın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği anlatıldı.

DÜNYA BASININDA SIK SIK ÖNE ÇIKIYOR

Bozcaada'nın Troya Savaşı'ndaki yerine de atıf yapılan haberde, cami ile Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde olduğu vurgulandı. Bozcaada'nın aynı zamanda bir liman kenti olduğu belirtildi. Haberde ayrıca tavernalara ve üzüm üretimine dikkat çekildi.

Bozcaada, son yıllarda New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.

İLK SIRADA FRANSA VAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'nın dış basında bu şekilde yer alması tabii hepimiz için onur verici. Ben kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada'nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor. Ne demek istediğimi aslında anlıyorsunuz. Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek olan bir yer. Amacımız hem yönetim olarak hem de içinde yaşadığımız esnafımız olarak bu marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor" dedi.

The Guardian ilk sırada ise Fransa'dan Porquerolles Adası'na yer verdi.

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Bozcaada Avrupa’nın en 'büyülü' adalarından oldu! The Guardian böyle duyurdu…
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