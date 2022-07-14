Bozcaada Avrupa’nın en ’büyülü’ adalarından oldu! The Guardian böyle duyurdu…

İLK SIRADA FRANSA VAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'nın dış basında bu şekilde yer alması tabii hepimiz için onur verici. Ben kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada'nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor. Ne demek istediğimi aslında anlıyorsunuz. Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek olan bir yer. Amacımız hem yönetim olarak hem de içinde yaşadığımız esnafımız olarak bu marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor" dedi.