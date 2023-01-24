Brezilya Devlet Başkanı Lula, Arjantinli mevkidaşı Fernandez ile bir araya geldi

Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da törenle karşılan Lula, Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan Lula, Arjantin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lula, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Arjantin'e yönelik geçmişteki sözlerine ilişkin, "Brezilya'nın eski Devlet Başkanı'nın Fernandez'e yönelik söylediği tüm kabalıklar için Arjantin halkından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Fernandez de Brezilya'daki Kongre baskınını hatırlatarak, "Brezilya'nın demokratik kurumlarına ve demokrasiye saldırılmasının her zaman karşısında olacağız, Arjantin olarak daima yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim, sevgili dostum." dedi.

İki lider, Arjantin ve Brezilya ilişkilerinin her alanda daha da ileriyle götürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Arjantin'de, 2019 devlet başkanlığı seçimlerinde sağcı Mauricio Macri'yi destekleyen Bolsonaro, Fernandez'in seçimleri kazanması üzerine "en kötü tercih" şeklinde yorumda bulunmuştu.

CELAC ZİRVESİ BAŞLIYOR

Lula, başkent Buenos Aires'te, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC) 7'nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Öte yandan CELAC zirvesi kapsamında, Brezilya'nın önerdiği ve Arjantin'in desteklediği "Sur" (güney) isimli yeni para birimi planının zirvede tartışmaya açılması bekleniyor.

Ulusal basınında çıkan habere göre, bölge ülkeleriyle ticaretin canlandırılması ve ABD dolarına bağımlılığın azaltılması amacıyla "Sur" isimli yeni para biriminin piyasaya sürülmesi hedefleniyor.



