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Giriş Tarihi: 25.9.2024 23:02

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan İsrail'e tepki: Filistin topraklarındaki eylemleri soykırım...

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla masum insanı katleden İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek veren ülkeleri "harekete geçmeye" çağırdı.

AA
Brezilya Devlet Başkanı Lula’dan İsrail’e tepki: Filistin topraklarındaki eylemleri soykırım...

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyenleri harekete geçmeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan İsrail'e tepki: Filistin topraklarındaki eylemleri soykırım...
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