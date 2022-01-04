Brezilya, Omicron vakaları nedeniyle gemi faaliyetlerini durdurdu

Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Federal hükümetin yayımladığı açıklamada, tüm yolcu gemilerinin faaliyetlerinin Omicron varyantının yayılımı nedeniyle 21 Ocak'a kadar durdurulduğu aktarıldı.

800 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Söz konusu karar, ülkedeki sağlık yetkililerinin, son günlerde yolcu gemilerinde artan vaka sayılarını dikkate alarak yaptığı uyarının ardından geldi. Sağlık yetkilileri, 26 Aralık 2021'den bu yana 9 günlük zaman diliminde turistik bölgelerden gelen yolcu gemilerinde yaklaşık 800 vaka tespit edildiğinin altını çizerek virüsün yayılımı konusunda uyarıda bulunmuştu.

6 SAAT BEKLEMİŞLERDİ

Rio de Janeiro Limanı'na demirleyen "MSC Preziosa" yolcu gemisinde bulunanlar, 26 yolcu ve 2 mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından karaya çıkmak için 6 saat beklemek zorunda kalmıştı.