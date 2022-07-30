Brezilya ve İspanya ilk ölümleri açıkladı! Maymun çiçeği virüsünde son gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığı, kemoterapi gören 41 yaşındaki bir lenf kanseri hastasının maymun çiçeğine yakalandığını ve Perşembe günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayı takiben İspanya Sağlık Bakanlığı, hastanede yatan 120 maymun çiçeği hastasından birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı dün açıklama yaparak maymun çiçeği kaynaklı ilk ölümün Perşembe günü meydana geldiğini duyurdu. Bakanlık, 41 yaşındaki erkek hastanın kanser tedavisi sebebiyle kemoterapi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin baskılanmış (zayıflamış) olduğunu ifade etti.

VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞIYOR

Bakanlık, ülkede maymun çiçeği virüsünü denetim ve kontrol amacıyla bir Acil Durum Operasyon merkezi kurduğunu belirterek "Mevcut epidemiyolojik senaryoya göre hastalığın bulaşma oranı, ortalama yaşı 33 olan erkekler arasındadır. Vakalar São Paulo, Rio de Janeiro ve Minas Gerais'te yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.