Brezilya’da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.
ÖLÜ SAYISI 128'E YÜKSELDİ
Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında, felakette can kaybı sayısının 128'e yükseldiğini, kayıp son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.
9 BİN 300'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.