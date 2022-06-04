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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:16

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128'e yükseldi

İHA
Brezilya’da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

ÖLÜ SAYISI 128'E YÜKSELDİ

Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında, felakette can kaybı sayısının 128'e yükseldiğini, kayıp son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

9 BİN 300'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyecek ve tüm mallarını kaybeden, evini terk eden herkese bin 500 real (yaklaşık 312 ABD doları) verecek.

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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128'e yükseldi
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