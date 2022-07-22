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Giriş Tarihi: 22.7.2022 04:53

Brezilya'da suç örgütlerine operasyon: 18 çete üyesi öldürüldü

AA
Brezilya’da suç örgütlerine operasyon: 18 çete üyesi öldürüldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü. Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

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Brezilya'da suç örgütlerine operasyon: 18 çete üyesi öldürüldü
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