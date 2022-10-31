Brezilya’da üçüncü Lula dönemi başlıyor

Dünyanın yakından takip ettiği Brezilya seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Ülkedeki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50.83 oy alan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. 12 yıl sonra üçüncü kez iktidara gelen Lula da Silva'nın rakibi mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49.17 oranında oy aldı. 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan tartışmalı yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.Sendikacı kökenli Lula da Silva, zafer konuşmasında "Bu ülkenin barışa ve birliğe ihtiyacı var" dedi. Lula, Amazon ormanlarındaki tahribata son verileceğini vurguladı. Bolsonaro ise sonuçlara ilişkin henüz açıklama yapmadı.