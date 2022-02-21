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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:27

Brezilya’daki sel felaketinde bilanço artıyor! 171 ölü, 120 kayıp

İHA
Brezilya’daki sel felaketinde bilanço artıyor! 171 ölü, 120 kayıp

Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinden peş peşe kötü açıklamalar gelmeye devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirilirken yapılan son durum bilgilendirmesine göre can kaybı 171'e yükseldi. 120'den fazla kişi ise kayıp.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybının 171'e yükseldiğini ve 120 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, 900'den fazla insanın barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Arma kurtarma çalışmaları koordinatörü Roberto Amaral, "Bölgeye ağır makineler getirmek imkansız, karınca usulü yavaş yavaş çalışmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Rubens Bomtempo ise şehrin yeniden yapılandırılması için bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.
Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirmiş, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı duyurmuştu.

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Brezilya’daki sel felaketinde bilanço artıyor! 171 ölü, 120 kayıp
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