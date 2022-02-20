Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor! "Canlı birini bulmak neredeyse imkansız"

"CANLI BİRİNİ BULMAK ÇOK ZOR"

Dün yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, kentte halen heyelan riskinin bulunduğu ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği de belirtilmişti. Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo dün yaptığı basın toplantısında, "Bu kadar zamandan sonra canlı birini bulmak çok zor" ifadelerini kullanmıştı.