BRICS’ten genişleme hamlesi: Türkiye de çok yakında katılabilir

Dünyanın önemli ekonomik örgütlerinden olan BRICS'in Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye BRICS'e katılmayı planlıyor" dedi. Anand, konunun 23-24 Haziran tarihleri arasında Pekin'de sanal ortamda gerçekleştirilen 14. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin, Rusya ve Hindistan tarafından tartışıldığını, Arjantin ve İran'ın örgüte katılmak için resmen başvurduğunu söyledi. Anand, "Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birliğe katılımının uzun sürmeyeceğinden emin olduğunu, bu ülkelerin zaten üyelik sürecinde bulunduğunu" savundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, son zirvede BRICS'in genişleme sürecini tartıştıklarını doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Pavel Knyazev, birliğe olan ilgiyi Moskova'nın memnuniyetle karşıladığını, ancak henüz yeni üyelerin katılımı için kesin kriterler geliştirmediğini söyledi. İzvestiya'da, "BRICS'e Arjantin ve İran'a ek olarak, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır da kuruluşa üyelik başvuruları sunmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BRICS'e katılma konusunda ciddi. Bu konu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Haziran'da Riyad'a yaptığı ziyarette de gündeme geldi" fadeleri yer aldı. Dünya Bankası'na göre 2021'de Türkiye'nin GSYİH'si 815 milyar dolar, Suudi Arabistan'ınki 833.5 milyar dolar, Mısır'ınki 404.1 milyar dolar, Arjantin'inki 491.4 milyar dolar, İran'ınki 231.5 milyar dolar oldu. BRICS üyesi ülkelerin mevcut GSYİH'si ise 24.4 trilyon dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de BRICS'e katılma talebini Putin'e dile getirmişti. 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS'e Güney Afrika 2011'de katıldı.