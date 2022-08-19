Brüksel toplantısı sonuçsuz kaldı

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yaptıkları toplantıda aralarındaki sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedemedi. Kurti ve Vucic, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası kullanmasına ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya gelmişti. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.