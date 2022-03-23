Brüksel’de kritik NATO zirvesi... Başkan Erdoğan da katılacak!

ÇOK ULUSLU MUHABERE BİRLİKLERİNE TAKVİYE

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.