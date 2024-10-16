Brüksel’de olağan zirve

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. AB iki gün sürecek Liderler Zirvesi'nin odağı dış politika konuları olacak. Liderler, Ukrayna'ya desteğin devamı, Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi çabaları, göç ve sınır kontrolleri ile rekabetçiliğin artırılması gibi çeşitli konuları görüşecek. İsrail'in Gazze'yi bir yılı aşkın süredir hedef alan saldırıları Lübnan'a sıçramış olmasına rağmen AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı öncelik almaya devam ediyor. Daha önce düzenlenen pek çok AB zirvesine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu toplantıya da katılımı bekleniyor. AB liderleri, Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım karşısında ortak bir tutum benimseyemedi.