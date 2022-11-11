Brüksel’de polise bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı





Brüksel Başsavcılık Sözcüsü Sarah Durant yaptığı açıklamada, saldırganın olay yerine desteğe giden diğer bir polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, yaralanan polislerin hastaneye sevk edildiği ancak polis memurlarından birinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Belçika basını, hayatını kaybeden polis memurunun boynundan bıçaklandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Soruşturma devam ettiği için isminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan yargı yetkilisi ise, saldırıda "terör şüphesi" olduğunu belirtti.