Brüksel’de zirve trafiği

NATO liderler zirvesinin ardından Brüksel'de Avrupa Birliği
(AB) liderler zirvesi ile G7 zirvesi gerçekleştirildi. AB zirvesinde Ukrayna
'ya yeniden imar fonu kararlaştırılırken, Rusya
'ya karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda ortak görüşe yine varılamadı. Ülkelerin özellikle enerji konusunda ayrıldığı öğrenildi. G7'de ise Rusya'nın uluslararası toplumdan izolasyonu konusu görüşüldü. ABD Başkanı Joe Biden
, Rusya'nın G20'den çıkarılmasını gündeme getirdi. G7 zirve bildirisinde ise bu konuda temkinli ifadelerin yer alması dikkat çekti.
AB `STRATEJİK PUSULA`YI KABUL ETTİ
AB
liderleri, birliğin güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula" isimli belgeyi kabul etti. Söz konusu belge, AB'nin 2030 itibarıyla güvenlik ve savunma politikasını güçlendirme hedefini ortaya koyuyor. AB, Ukrayna'daki savaş gibi yakın coğrafyasında meydana gelen krizlere hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Belgede en çok dikkati çeken unsur olarak "hızlı intikal kuvveti" öne çıkıyor.