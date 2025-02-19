Bu ay görüşebilirler

ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşla ilgili Suudi Arabistan'da görüşmelerin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin barış görüşmelerine davet edilmemesinin "sürpriz" olduğunu söylemişti. Trump,"Masada olmadıkları için üzgün olduklarını duyuyorum, aslında üç yıldır hatta çok daha önce masadalardı. Bu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi" diyerek yanıt verdi. Kremlin'den ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın ay sonuna kadar görüşebileceği belirtildi.