‘Bu başarı Erdoğan’ın kararlılığının ürünü’

Türkiye'ninçabalarıyla tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzatılması uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmezken etkin rolü nedeniyle Türkiye'ye övgüler sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çok sayıda ülke, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasındaki inisiyatifi dolayısıyla Ankara'yı takdir etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederek "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi ise "AB, Türkiye'nin ve BM'nin gösterdiği çabaların altını çizmektedir" ifadesine yer verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Guterres ve Erdoğan'ı tebrik etti.İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açılamada, "BM'nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye'nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan, dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç" denildi. Arnavutluk, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de Türkiye ve BM'yi çabalarından dolayı takdir etti.