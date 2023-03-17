Bu birliktelik Rum yönetimini çıldırttı

Geçtiğimiz gün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız etti. Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Gotsis, KKTC'nin bayrağının Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte'ye aktarıldığını vurguladı.Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşın, AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel'de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı. Öte yandan KKTC'nin toplantıda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu. Birçok gazete KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın toplantıda yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İlk defa anayasal adımız böyle bir uluslararası toplantıda yer aldı. Diğer devlet başkanlarıyla toplantıya katılmamız ve fotoğraf vermemiz, bizim için çok anlamlıydı" dedi.