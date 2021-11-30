Bu iddia ortalığı karıştırır: Trump 5 yıl boyunca beni taciz etti

Eski yarışma organizatörü ve makyaj sanatçısı olan Jill Harth, 1997 yılında Trump'a kendisine 5 yıl boyunca tecavüz edip cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Dava Harth için olumsuz sonuçlandı.
"ÇOK YAKIN ARKADAŞLAR"
Yıllar sonra açıklama yapan Harth, sapık milyarder Jeffret Epstein ile Donald Trump'ın çok yakın arkadaş olduklarını söyleyerek, Epstein'in Trump'ın paravanı gibi olduğunu söyledi. Kadınları paraları sayesinde baştan çıkardıklarını söyleyen Harth, "Trump gerçekten kadınlara ateşli geliyordu. İstediklerini yapmakta hiç sıkıntı yaşamadılar. Kadınları yakalamak onlar için bir oyundu, hatta bunun için rekabet ediyorlardı" dedi.
HER ŞEY BİR AKŞAM YEMEĞİNDE BAŞLAMIŞ
Amerikan Rüyası Takvim Kızı Güzellik Yarışması ile tanınan harth, 1993 yılında bir akşam yemeğinde Trump'la tanışana kadar, onun nasıl biri olduğunu bilmediğini aktardı. Sanatçının iddiasına göre Trump ona bu yemekte cinsel saldırıda bulundu.
"EPSTEIN PERDENİN ARKASINDAKİ İSİM"
Harth'a göre ise Epstein, Donald'ın hem akıl hocası olarak görev yapıyor hem de perdenin arkasında görev alıyor. Jeffrey'in ünlü bir iç çamaşırı markasıyla olan bağlantılarını kullandığını söyleyen sanatçı, Donald Trump'ın kendisini bu ünlü iç çamaşırı markasına model olarak sokabileceğini söyleyerek ikna ettiğini ifade etti.
"KADINLAR YAYGARA KOPARIYORDU"
Çevrelerinde her zaman kadınların olduğunu söyleyen Harth, "Kadınlar onların çevresinde olmak için yaygara koparıyordu. Etkinliklerde 18 yaşından küçük kızlar da var ve onları ikilinin eline bırakmamak için büyük çaba harcıyordum" diyerek yaşananları anlattı. Başta acemice davrandığını belirten sanatçı, zaman geçtikçe etkinliklerde ikisi yüzünden yaşanan iğrençliklere şahit olduğunu ve bunların birçoğunun asla ortaya çıkmayacağını bildiğini söyledi.