Bu iddia ortalığı karıştırır: Trump 5 yıl boyunca beni taciz etti

HER ŞEY BİR AKŞAM YEMEĞİNDE BAŞLAMIŞ

Amerikan Rüyası Takvim Kızı Güzellik Yarışması ile tanınan harth, 1993 yılında bir akşam yemeğinde Trump'la tanışana kadar, onun nasıl biri olduğunu bilmediğini aktardı. Sanatçının iddiasına göre Trump ona bu yemekte cinsel saldırıda bulundu.

"EPSTEIN PERDENİN ARKASINDAKİ İSİM"

Harth'a göre ise Epstein, Donald'ın hem akıl hocası olarak görev yapıyor hem de perdenin arkasında görev alıyor. Jeffrey'in ünlü bir iç çamaşırı markasıyla olan bağlantılarını kullandığını söyleyen sanatçı, Donald Trump'ın kendisini bu ünlü iç çamaşırı markasına model olarak sokabileceğini söyleyerek ikna ettiğini ifade etti.