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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Bu kertenkele hem uçuyor hem sırıtıyor

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Bu kertenkele hem uçuyor hem sırıtıyor
Bilim insanları, Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan ve sırıtan yeni bir kertenkele türü keşfetti. Nature dergisinin mayıs sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre, Hindistan'da yeni bir kertenkele türü keşfedildi. Bilim insanları keşfedilen bu kertenkele grubuna, ağaçtan ağaca uçma özelliği nedeniyle "paraşüt kertenkelesi" adını veriyor. Kuzeydoğu Hindistan'da keşfedilen kertenkelelerin bazıları 60 metreye kadar süzülebilen diğer paraşüt kertenkelelerinden oldukça farklı. Suratlarında "gülümseme" ifadesi bulunan bu kertenkeleler, havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanında bulunan deri kanatçıkları kullanıyor. Bu tür, en çok alacakaranlıkta ortaya çıkıyor ve hamamböceği, güve gibi haşe oluşan avlarını da günün bu saatlerinde avlıyorlar.
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Bu kertenkele hem uçuyor hem sırıtıyor
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