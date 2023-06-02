Bu kertenkele hem uçuyor hem sırıtıyor

Biliminsanları, Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan ve sırıtan yeni bir kertenkele türü keşfetti. Nature dergisinin mayıs sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre, Hindistan'da yeni bir kertenkele türü keşfedildi. Bilim insanları keşfedilen bu kertenkele grubuna, ağaçtan ağaca uçma özelliği nedeniyle "paraşüt kertenkelesi" adını veriyor. Kuzeydoğu Hindistan'da keşfedilen kertenkelelerin bazıları 60 metreye kadar süzülebilen diğer paraşüt kertenkelelerinden oldukça farklı. Suratlarında "gülümseme" ifadesi bulunan bu kertenkeleler, havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanında bulunan deri kanatçıkları kullanıyor. Bu tür, en çok alacakaranlıkta ortaya çıkıyor ve hamamböceği, güve gibi haşe oluşan avlarını da günün bu saatlerinde avlıyorlar.