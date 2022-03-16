Bu kez de Ukrayna’da görüntülendi! Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor...

Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.
SAVAŞTAN ÖNCE KİEV'DEYDİ!
Nerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.
Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.
Bernard Henri Levy'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yakınlığı ile biliniyor.
2014'te Suriye'nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.
Terör örgütü PKK'dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında sözde "Kürdistan"ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.