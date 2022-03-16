Bu kez de Ukrayna’da görüntülendi! Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor...

Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.