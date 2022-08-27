Bu malzeme beyin gibi hatırlayabiliyor

Biliminsanları, hatırlama kapasitesine sahip ilk fiziksel malzemeyi keşfetti. İsviçre'deki Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ekibi, elektronikte kullanılan bir bileşik olan vanadyum dioksitin (VO2) faz geçişlerini araştırırdı. Elektrik akımı uygulandığında, akım numuneyi ısıttığı için VO2'nin durumunu değiştirmesine neden oldu. Akım geçtikten sonra ilk durumuna geri döndü. Profesör Elison Matioli, "VO2, ilk faz geçişini 'hatırlıyor' ve bir sonrakini öngörüyor" dedi. Araştırmacılar malzemenin, elektronik cihazların kapasitesini ve hızını artırmada kullanılabileceğini söyledi.