Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ukrayna
ve Rusya
'nın müzakere için bir araya gelmesi durumunda toplantı yerinin değil, iki tarafın bir araya gelerek çözüm yolu bulmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir araya geleceklerse birçok ülke var. Türkiye
olarak biz her iki ülkeyle ilişkileri iyi olan bir ülke olarak, bu toplantıya ev sahipliği yapabiliriz" dedi. Katıldığı canlı yayında gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin ikili ve çok taraflı düzeyde girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Amacımız çatışmaları bir an önce, 'işgal' deyin, 'topyekhûn saldırı' deyin, ne derseniz deyin, durdurmak" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde Rusya'nın yetkisini askıya aldığını hatırlattı.
LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ve Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü.