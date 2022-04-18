Bu video ortalığı ayağa kaldırır! "Zelenskiy sarhoş mu?" iddiaları sosyal medyayı salladı

Savaş, neredeyse 2 aydır devam ederken, artık tüm dünya Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı video kayıtlarına aşina oldu. Zelenskiy, sık sık çektiği video kayıtlarında halkına sesleniyor.
ALKOLÜ FAZLA MI KAÇIRDI?
Öte yandan sosyal medyada düşen bir Zelenskiy videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Makam odasında konuşan Zelenskiy'nin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.
YÜZÜ FARKLI ŞEKİLLERE BÜRÜNDÜ
Sıklıkla kameralar önünde bulunan Zelenskiy'nin sosyal medyada dolaşan videosunda yüzünün farklı şekiller aldığı görüldü.
"BİZ KAZANACAĞIZ"
Zelenskiy videoda, "52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz! Seviyoruz, müteşekkiriz ve biz kazanacağız" sözlerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Video yayınlandıktan kısa süre sonra silindi, ancak sosyal medyada dolaşmaya devam etti. Zelenskiy'nin odasındaki diğer nesneleri de gösterdiği videoyu gören sosyal medya kullanıcıları "Sarhoş ve uyuşturucu bağımlısı Zelenskiy! Ne kahraman ama!" yorumunda bulundu.
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