Bu video ortalığı ayağa kaldırır! "Zelenskiy sarhoş mu?" iddiaları sosyal medyayı salladı

Savaş, neredeyse 2 aydır devam ederken, artık tüm dünya Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı video kayıtlarına aşina oldu. Zelenskiy, sık sık çektiği video kayıtlarında halkına sesleniyor.

ALKOLÜ FAZLA MI KAÇIRDI?

Öte yandan sosyal medyada düşen bir Zelenskiy videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Makam odasında konuşan Zelenskiy'nin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.