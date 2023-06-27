Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını ifade eden Rabia, toplam hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu da bu yıl hacı olanlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinden 184 bin 130 kişi hacı olurken, Arap ülkelerinden 346 bin 214, Asya ülkelerinden 1 milyon 56 bin 317, Afrika'dan 221 bin 863, Avrupa, Amerika, Avustralya ve diğer ülkelerden 36 bin 521 kişi kutsal topraklarda hac ibadetini ifa etti.

Hacıların 1 milyon 593 bin 271'i hava yoluyla, 60 bin 813'ü kara yoluyla, 6 bin 831'i de deniz yoluyla yurt dışından Suudi Arabistan'a geldi.