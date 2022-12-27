Bu yıl 600 Filistinli çocuğu hapsettiler

İsrail, işgal altındaki Kudüs'te bu yıl 600'den fazla Filistinli çocuğu hapsetti. Filistin Esir İşleri Kurumu'na göre İsrail makamları, 2015'te başlattığı ev hapsi uygulamasının çemberini genişletirek sürdürdü. Raporda, "İsrail yasaları 14 yaş altı çocukların hapis cezasına izin vermiyor. İsrail makamları da buna karşın, 14 yaş altı Kudüslü çocuklara yönelik bir cezalandırma aracı olarak ev hapsine başvuruyor" denildi. İsrail, 2015'ten bu yana 18 yaş altı 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı.