Buça’da binlerce kişi evine döndü





EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM

Savaş başladığında ailesi ile birlikte başka bir şehre gittiklerini, Rusya askerlerinin şehirden çekilmesinin ardından evini kontrol etmek için yola çıktığını kaydeden bir vatandaş, "Evimi çok özledim. Eğer durum iyiyse ailemi de alıp evimize getireceğim" diye konuştu. Hayalet şehir Buça'da evler, akaryakıt istasyonları, oteller, alışveriş merkezleri tamamen tahrip olurken, çok sayıda araç da hurdaya döndü. Savaşın izleri yavaş yavaş silinmeye, hayatın normale dönmeye başladığı şehre çok sayıda yardım malzemesi de gönderildi. Şehrin merkezinde gıda, ilaç ve temizlik malzemesi yardımları yapıldı.