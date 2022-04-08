Buça’da binlerce kişi evine döndü

Ukrayna'nın başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Buça, Rus kuvvetlerinden temizlenmesinin ardından 45 gün sonra ilk kez en yoğun günlerini yaşıyor. Savaştan önce 30 bin kişinin yaşadığı Buça'dan güvenlik nedeniyle binlerce kişi tahliye edilmişti. Şehirden tahliye edilen insanlar evlerini görmek için sabahın ilk saatlerinde yola çıkarak akın etti.
Buça'nın girişinde yaklaşık 5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Diğer yandan çatışmalar nedeniyle ailelerinden haber alamayan vatandaşlar da ailelerine kavuştu, gözyaşları sel oldu. Ailesiyle birlikte Buça'ya giden bir vatandaş, "Savaş başladığında kaçmıştık. Oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evimize gittiğimizde kendimiz göreceğiz" dedi. Savaş başladığında Buça'dan ayrılan bir başka vatandaş ise komşusunun evinin fotoğrafını attığını ve hasar olmadığını gördüğünü belirterek, "Rus askerlerin evimize girdiğini biliyoruz. Evimize gidip nelerin çalındığına bakıp, tespitte bulunacağız" ifadelerini kullandı.
EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM
Savaş başladığında ailesi ile birlikte başka bir şehre gittiklerini, Rusya askerlerinin şehirden çekilmesinin ardından evini kontrol etmek için yola çıktığını kaydeden bir vatandaş, "Evimi çok özledim. Eğer durum iyiyse ailemi de alıp evimize getireceğim" diye konuştu. Hayalet şehir Buça'da evler, akaryakıt istasyonları, oteller, alışveriş merkezleri tamamen tahrip olurken, çok sayıda araç da hurdaya döndü. Savaşın izleri yavaş yavaş silinmeye, hayatın normale dönmeye başladığı şehre çok sayıda yardım malzemesi de gönderildi. Şehrin merkezinde gıda, ilaç ve temizlik malzemesi yardımları yapıldı.
BM: KORKUNÇ
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın Buça kentindeki insani durumun "korkunç" olduğunu belirtti. BM yetkilisi Martin Griffiths, Buça izlenimlerine dair "280 cesedin gömülü olduğu toplu mezar ile yıkılmış onlarca apartman ve ev gördüklerini" söyledi.
ZELENSKİ: BORODYANKA DAHA KÖTÜ
UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski, Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da durumun, sivil katliamı görüntülerinin geldiği Buça'dan çok daha kötü olduğunu söyledi. Zelenski detay vermedi ancak yüzlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar bir enkazın altından en az 50 cansız beden çıkarıldı.