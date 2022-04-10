Buça’da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

UKRAYNA BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" dedi.



Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.