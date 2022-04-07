Buça’daki görüntüler görüşmeleri gölgeledi

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan sivil katliamına ilişkin görüntülerin "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini gölgelediğini" söyledi. Çavuşoğlu, "Biz hâlâ umutlu ve temkinli iyimseriz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça kasabasında Ukraynalı sivillerin Rus birliklerince öldürülmesinin Türkiye'nin iki ülke arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarını yavaşlatma riski ile karşı karşıya bıraktığını belirterek "Sahadaki gelişmeler, Buça'dan çıkan fotoğraflar ve şimdi birkaç farklı yer, tabii ki müzakerelerin önceki gibi devam etmesini daha da zorlaştırıyor" dedi.