Buğday fiyatları savaşın etkisiyle tüm zamanların zirvesini gördü

Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia piyasasında rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya'nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili oldu.

Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12,56 dolar seviyesinde dengelendi.

Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış kaydetti.