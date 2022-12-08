Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’yi ziyaret edecek
Giriş Tarihi: 8.12.2022 22:04

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’yi ziyaret edecek

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İHA
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’yi ziyaret edecek
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’yi ziyaret edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA