Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 39 bin tavuk itlaf edilecek

BU İLK DEĞİL

Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti. Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya'da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.

