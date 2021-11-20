Bulgaristan’da Türk seçmen korkusu

BULGARİSTAN
, bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Türkiye
'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcuyu saatlerce sınırda bekletti. Bulgaristan'ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul
, Bursa
gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı
'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettiği iddia edildi. Bulgar yetkililerin, Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istemediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini dile getirdi. Bazı Bulgar gazeteleri, bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiğini yazdı. Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ülkedeki ana tartışma konularından biri oldu.