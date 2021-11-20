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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Bulgaristan’da Türk seçmen korkusu

Bulgaristan’da Türk seçmen korkusu
BULGARİSTAN, bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcuyu saatlerce sınırda bekletti. Bulgaristan'ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul, Bursa gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettiği iddia edildi. Bulgar yetkililerin, Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istemediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini dile getirdi. Bazı Bulgar gazeteleri, bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiğini yazdı. Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ülkedeki ana tartışma konularından biri oldu.
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Bulgaristan’da Türk seçmen korkusu
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