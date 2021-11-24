Bulgaristan’daki korkunç kazanın en küçük kurbanları! Annelerinin kucağında yanmış halde bulundular

TÜM AİLE YANARAK CAN VERDİ

Korkunç kazanın en küçük kurbanları olan Luan ve Alban Ahmeti ikizileri ise annelerinin kucağında otobüsün camına yapışmış halde bulundu. Babalarının da içinde bulunduğu otobüste tüm aile yanarak can verdi.