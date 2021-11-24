Bulgaristan’daki korkunç kazanın en küçük kurbanları! Annelerinin kucağında yanmış halde bulundular

İstanbul'dan kalkan Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü Sofya'nın batısı Pernik kentine yakın Bosnek kötü bölgesinde dün gece saatlerinde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada 12'si çocuk 46 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise Sofya'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
TÜM AİLE YANARAK CAN VERDİ
Korkunç kazanın en küçük kurbanları olan Luan ve Alban Ahmeti ikizileri ise annelerinin kucağında otobüsün camına yapışmış halde bulundu. Babalarının da içinde bulunduğu otobüste tüm aile yanarak can verdi.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN İSTANBUL'A GİTMİŞ
Öte yandan araçta ölen 27 yaşındaki Gazmend Ukali'nin ise nişanlısı Albina Belluli ile doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldiği ve kutlamanın ardından evine döndüğü öğrenildi.
KAZADAN 7 KİŞİ KURTULDU
Araçtan yalnızca 7 kişi kurtulduğunu söyleyen Kuzey Makedonya Başkanı Zoran Zaev, kurtulan en genç yolcunun 15 yaşında olduğunu söyledi.
SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler...