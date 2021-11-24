Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu

Bir İstanbul Masalı diyerek çıktıkları tur da hayatlarını kaybeden 46 kişinin kimliği açıklandı. 12'si çocuk, içlerinde öğretmen, siyasetçi, hukukçu birçok farklı alandan insan… Bir küçük kıvılcımla hayata veda etti. Gecenin geç saatlerinde meydana gelen kazada herkes uyurken tek başına uyanık olan 26 yaşındaki Lulzim Süleymani ise adeta kahraman oldu.