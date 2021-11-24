Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu

Bir İstanbul Masalı diyerek çıktıkları tur da hayatlarını kaybeden 46 kişinin kimliği açıklandı. 12'si çocuk, içlerinde öğretmen, siyasetçi, hukukçu birçok farklı alandan insan… Bir küçük kıvılcımla hayata veda etti. Gecenin geç saatlerinde meydana gelen kazada herkes uyurken tek başına uyanık olan 26 yaşındaki Lulzim Süleymani ise adeta kahraman oldu.
Lulzim Süleymani ve nişanlısı Medina Lütfiu
KENDİSİYLE BİRLİKTE 7 KİŞİYİ KURTARDI
Sırbistan'ın Bulgaristan Büyükelçisi Zeljko Joviç, camı kırarak kendisiyle birlikte 7 kişinin kurtulmasını sağlayan Süleymani'yi ziyaret etti. Yaralanmış olmasına rağmen 6 yolcunun tahliyesine yardım eden 26 yaşındaki Lulzim Süleymani, kahraman olarak değerlendiriliyor.
Sırbistan'ın Bulgaristan Büyükelçisi Zeljko Joviç ve Lulzim Suleymani
Süleymani, vahim kaza ile ilgili olarak; "Otobüs sağdaki bariyerlere çarptı. Sonra bir patlama sesi geldi. Yangın ile birlikte otobüse duman doldu." dedi. Çekici alıp camı kıran Süleymani, nişanlısını ve 5 kişiyi daha kurtardığını söyledi.
Lulzim Süleymani ve nişanlısı Medina Lütfiu
Süleymani'nin nişanlısı Medina Lütfiu (25) ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Lütfiu, uykusundan çocukların yardım çığlıklarıyla uyandığını, Lulzim'in camı kırmasının arından otobüsten atladığını söyledi. Bu sırada bacağı kırılan Lütfiu'yu Süleymani taşıdı.
Visal Aliti ve babası Orhan Aliti
OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOK
Belçika vatandaşı olan Makadonyalı kazazede Orhan Aliti'nin (45) otobüsün arka camından çıkmayı başardıktan sonra oğluna çıkması için seslendiğini ancak oğlundan bir daha haber alamadığı öğrenildi. Vücudunda kırık ve yanıklar olan Orhan Aliti'nin 23 yaşındaki oğlu Visar'ın kurtarılamadığından henüz haberi yok.
Visal Aliti
Kazadan yaralı kurtulan 16 yaşındaki Zulejha Jasharovska, en arka koltukta oturduğunu belirterek camı kırmak için çekice uzanmak istediğini ancak başaramadığını söyledi. Camı eliyle kırmaya çalıştığını anlattı. Zulejha otobüsten nasıl indiğini hatırlamadığını kaydetti.
Zulejha Jasharovska
KUCAĞINDA ÇOCUKLARIYLA BULUNDU
4 yaşındaki ikizler Alban ve Luan ile birlikte İstanbul'a gelen Avni ve Xhihan Ahmeti çifti de elim kazada hayatını kaybetti. Yangının ardından olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesine göre; Anne Xhihan, iki küçük kızıyla birlikte orta kapıdan çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Kazanın en küçük kurbanları Alban ve Luan Ahmeti
AYNI AİLEDEN 12 KİŞİ
Kazada hayatını kaybedenlerden 12 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Belma (7), Ramiz (20), Razije (12), Ergin (14), Ömer (11), Ajla (14), Senije (35) ve Amiet Jahi (45), Fikrije Iseni (39) Anisa (14), Mexhide Iseni (63) ve Hamdi Iseni (59) ailecek çıktıkları İstanbul turunda yaşamını yitirdi. Aileden geriye geziye katılmayan bir oğulları Sever Jahi kaldı.
Jahi ailesinin İstanbul gezisindeki son fotoğrafı
OTOBÜSÜN MUAVİNİ TÜRKİYE'DE OKUMUŞTU
Otobüsün muavini Shiroki Muhsin, evli ve 1 çocuk babasıydı. Henüz 2 hafta kadar önce 1 yaşındaki bebeğinin doğum gününü kutlayan Muhsin, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştu.
Muhsin'in okul arkadaşı Yaşar Destanoğlu sosyal medya hesabından, "Ah be güzel kardeşim. Ciğerimiz yandı. Bursa İlahiyat Fakültesi'nde kesişti yollarımız Muhsin'le. Cana yakınlığı, samimiyeti ve güler yüzlülüğüyle gönüllerimizi fethetti. Muavinlik yapıp ailesine rızık taşıma yolundaydı. Maalesef dün gece Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasında yanarak can verdi. Yazgıdan kaçılmazmış. Allah'ın takdirine boynumuz kıldan ince. Geride 1 yaşında bir kız çocuğu ve bize derin bir hüzün bıraktı. Yüce Mevla'm ruhunu şad eylesin, cennetiyle ödüllendirsin. Kederli ailesine başsağlığı ve sabır-ı cemil niyaz ederim." paylaşımında bulundu.
Muhsin'in Uludağ Üniversitesi'nden hocası Dr. Öğr. Üyesi Kadir Gömbeyaz, ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun ettiğimiz değerli bir ogrencimiz Muhsin Shiroki'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mevla rahmetiyle muamele eylesin, mükedder ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." dedi.
Sürücü Mehmedi Kadri
Otobüs şoförlerinden Mehmedi Kadri (54) ve Ljupço Zafirov'dan hangisinin olay anında direksiyonda olduğu henüz belirlenemedi.
Sürücü Ljupço Zafirov
DOĞUM GÜNÜNÜ İSTANBUL'DA KUTLAMIŞLARDI
Kırçova Belediye Başkanı Fatmir Dehari'nin ofisinden Gazmend Ukalli, nişanlısı Albina Beluli ile birlikte geldiği İstanbul'da 27. yaş gününü kutlamıştı. Ukalli genç yaşından beri belediyede çeşitli görevlerde bulunurken, Beluli ise Tetrova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistandı.
Gazmend Ukalli ve nişanlısı Albina Beluli
ARNAVUT SİYASETÇİNİN KIZI DA KURBANLAR ARARASINDA
Arnavut siyasetçi Muhedin Brava, kaza kurbanlarından 27 yaşındaki Sumeja Brava'nın kızı olduğunu açıkladı. Acılı baba; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kızına "Cennette buluşalım" diye seslendi.
Sumeja Brava
Öte yandan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcısı hastaları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada; cenazelerinin otopsilerinin Bulgaristan'da, DNA eşleştirmelerinin ise Üsküp Adli Tıp Enstitüsü'nde yapılacağını açıkladı.
Rabija Sali
Kuzey Makedonya Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Başsavcısı Vilma Ruskovska da Sofya'da yaralıları ziyaret ederek soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bulgar ve Makedon yetkililerin birlikte yürüttükleri soruşturmada raporun bu yıl bitmeden çıkması için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi.
Kazanın kurbanlarından Jehona Sali (solda)
Bulgaristan Cumhuriyet Savcısı hayatta kalan kazazedelerle görüşmesinin ardından açıklamada bulunarak sağlık durumlarının stabil olduğunu ancak bir travma yaşadıklarını dile getirdi. Savcının açıklamasına göre; kazazedeler her şeyin birkaç saniye içinde meydana geldiğini ifade ediyor.
Kazanın kurbanlarından İbrahim Rüstemi
Otobüsün enkazı olay yerinden kaldırılmasına karşın trafik ertesi gün de tek şeritten devam etti. Otobüs kazası ve huzurevi yangınıyla sarsılan Bulgaristan'da 1 günlük, Makedonya ve Kosova'da ise 3 günlük ulusal yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.
Kazanın kurbanlarından Ergin ve Ömer Jahi
KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER
Memedi Kadri (54)
Shiroki Muhsin (32)
Ljupço Zafirov
Avni Ahmeti (36)
Xhihan Ahmeti (36)
Alban Ahmeti (4)
Luan Ahmeti (4)
İbraim Rustemi (54)
Fevzjije Rustemi (50)
Alejna Amedi (21)
Halime Fejzullahu (50)
Hamije Haliti (51)
Nermije Haliti (51)
Sumeja Brava (27)
Naxhije Abdulloska (71)
Albina Beluli (23)
Gazmend Ukali (27)
Hatixhe Islami (51)
Almira Ramanovska (37)
Enis Ramanovski (41)
Rabija Sali (61)
Zilija Mustafvoska (48)
Sade Mustafovski (50)
Fikrije Iseni (39)
Anisa Iseni (14)
Mexhide Iseni (63)
Hamdi Iseni (59)
Razije Jahi (12)
Belma Jahi (7)
Ramiz Jahi (20)
Ergin Jahi (14)
Omer Jahi (11)
Alja Jahi (14)
Senije Jahi (35)
Amiet Jahi (45)
Anesa Muhaxheri (17)
Erda Muhaxheri (15)
Shefija Osmanova (63)
Alja Fera (23)
Jehona Sali (21)
Elmedin Pajazitovski (16)
Ilmija Jasharovska (22)
Visar Aliti (23)
Gzulizarka (48)
SAĞ KURTULANLAR
Ebip Pajazitovski (49)
Gjula Jasharovska (49)
Zulejha Jasharovska (16)
Minir Jasharovski (50)
Medina Lütfiu (25)
Lulzim Sulejmani (26)
Orhan Aliti (45)