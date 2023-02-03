Burkina Faso, Mali ile federasyon kurmak istiyor

Mali'ye ziyarette bulunan Burkina Faso Başbakanı Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, Mali Başbakanı Choguel Maiga ve geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüştü.

Tambela, görüşmeler sonrası basına yaptığı açıklamada, Mali ile karşılıklı güvene dayanan esnek bir federasyon kurabileceklerini söyledi.

Mali'nin büyükbaş hayvancılık, altın ve pamuk üretiminde lider olduğuna vurgu yapan Tambela, Burkina Faso'nun da aynı alanlarda üretim yaptığını ve 2 ülkenin güçlerini birleştirebileceğini kaydetti.

Tambela, önceki nesillerin de böyle bir girişimi olduğu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, kendisi henüz başbakanlık görevine gelmeden de bu fikir üzerine düşündüğünü belirtti.

Her 2 ülkenin de tek başına kaldıkça risklere daha açık hale geldiğine işaret eden Tambela, birlikten kuvvet doğacağına vurgu yaptı.

Tambela, federasyon fikrinin geçiş hükümetleri döneminde hayata geçirebileceğini zira siyasetçilerle böyle bir şeyin çok zor olacağını söyledi.

Art arda 2 askeri darbe yaşayan her iki ülkede de yönetimde askerler bulunuyor. Sahel'de komşu Mali ve Burkina Faso, bölgedeki terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı grupların hedefi oluyor.