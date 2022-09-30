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Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:05

Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

AA
Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor

Burkina Faso’da bir grup askerin başkent Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Burkina Faso'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu'da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta Yarbay Paul Henry Damiba önderliğinde bir grup asker yönetime el koymuştu.

Damiba, 6 Mart'ta 25 üyeli geçiş hükümetini kurarak cumhurbaşkanı olmuştu.

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Burkina Faso’da askeri hareketlilik yaşanıyor
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